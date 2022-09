Erneute Isolationshaft im Straflager

Erst am Mittwoch wurde über den Twitteraccount von Nawalny verbreitet, dass er sich erneut in Isolationshaft befinde. Damit sitzt er zum vierten Mal innerhalb kurzer Zeit in einer Einzelzelle. Die Strafe sei für 15 Tage angesetzt. Die russische Justiz habe ihn außerdem als Wiederholungstäter eingestuft wegen angeblicher Verstöße gegen die Lagerordnung. Diese Einstufung bedeute, dass Nawalny noch weniger Geld für die Zwangsarbeit im Lager erhalte und noch weniger Päckchen bekommen dürfe, sagte seine Sprecherin Kira Jarmysch. Nawalny gilt als einer der schärfsten Gegner von Präsident Wladimir Putin.