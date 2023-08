Der Kremlkritiker hat die Anschuldigungen als frei erfunden zurückgewiesen und argumentiert, sie dienten nur dazu, ihn zum Schweigen zu bringen. Menschenrechtsgruppen und westliche Regierungen betrachten Nawalny als politischen Gefangenen.

Nawalny: Ukraine-Invasion »dümmster und sinnlosester Krieg des 21. Jahrhunderts«

Am vorletzten Verhandlungstag im Juli hatte Nawalny in einer Schlusserklärung Russlands Einmarsch in der Ukraine mit »zehntausenden Toten« als »dümmsten und sinnlosesten Krieg des 21. Jahrhunderts« kritisiert.

Auch wenn die Führung in Moskau dies bestreitet, geht Russland seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine verstärkt gegen kritische Stimmen vor. Die meisten Regierungskritiker sind inzwischen im Exil oder inhaftiert.