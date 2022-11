Schweigen über den Krieg

So war etwa kurz nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine in Russland ein viel kritisiertes Gesetz in Kraft getreten, auf dessen Grundlage Medien und Einzelpersonen für die Verbreitung von »Diskreditierungen der russischen Armee« hohe Strafen drohen. Unter diese Formulierung können praktisch alle Nachrichten fallen, die mit Blick auf den Krieg in der Ukraine nicht die offizielle Kreml-Darstellung widerspiegeln. Unter anderem das Wort »Krieg« gilt in der Berichterstattung in Russland als verboten – er darf in Moskau offiziell weiter nur als »militärische Spezialoperation« bezeichnet werden.