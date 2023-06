Kurz nach der Eskalation ist der unerwartete bewaffnete Aufstand russischer Wagner-Söldner gegen Präsident Wladimir Putin schon wieder beendet. Die eingeführten »Anti-Terror-Vorkehrungen« sind allerdings auch am Sonntag in Kraft geblieben. In der Region Moskau blieben die Verkehrsbeschränkungen auf der Autobahn Richtung Rostow bestehen. Der Bürgermeister von Moskau hat den Montag angesichts der »schwierigen Lage« zum arbeitsfreien Tag erklärt.

Der Aufstand der Wagner-Privatarmee endete am Samstagabend dort, wo er begann: in der südrussischen Stadt Rostow am Don. Auf Befehl von Jewgenij Prigoschin kehrten seine Söldner an die ukrainische Front zurück. Dieses Video soll Prigoschin beim Verlassen des Hauptquartiers des südlichen Militärbezirks zeigen.

Das Strafverfahren gegen den Wagner-Chef wird laut Kreml eingestellt. Prigoschin selbst dürfe ungehindert nach Belarus gehen. Ein Kremlsprecher sagte, die Behörden würden Wagner-Mitglieder, die an der Rebellion teilgenommen haben, nicht strafrechtlich verfolgen – aufgrund ihrer Verdienste an vorderster Front. Vielmehr werde einem Teil der Söldner ein Angebot unterbreitet, sich vertraglich zum Dienst in den russischen Streitkräften zu verpflichten.

Wagner-Kämpfer waren am Freitag von der Ukraine aus in Russland einmarschiert, mit dem Ziel, die Militärführung in Moskau zu stürzen. Am Samstagabend verkündete Prigoschin auf Vermittlung des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko dann überraschend eine Kehrtwende und kündigte den Rückzug seiner Kämpfer an.