Behörden steckten Mascha ins Heim

Die Schulleiterin rief daraufhin die Polizei. Der alleinerziehende Moskaljow wurde im Laufe der Ermittlungen von seiner Tochter getrennt und schließlich unter Hausarrest gestellt. Nun ist er offenbar geflohen. Das Urteil erging in Abwesenheit, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Moskaljow sei verschwunden, wo er sich aufhalte, sei nicht bekannt.

Mascha brachten die Behörden schon Anfang März, lange vor dem Urteil gegen ihren Vater, in ein Kinderheim. Dem Anwalt der Familie wurden nun Zeichnungen ausgehändigt, die Mascha dort offenbar angefertigt hat. In einem Brief des Mädchens an ihren Vater, den die Kameras des unabhängigen Nachrichtensenders SOTAvision einfingen, stand laut der Nachrichtenagentur Reuters: »Papa, du bist mein Held.«