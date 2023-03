Sorge um russischen Vater und seine Tochter »Ich habe dich sehr lieb und weiß, dass du an nichts schuld bist«

Am Mittwoch tauchte nun unerwartet ein Brief von Mascha an ihren Vater auf. Dmitri Sachwatow, der Anwalt von Marina Owsjannikowa, hatte ihn in seinem Telegram-Kanal veröffentlicht. Moskaljow habe ihn kontaktiert und gebeten, den Brief zu publizieren, teilte Sachwatow mit. Wann genau Mascha die Botschaft verfasst hat, ist allerdings unklar. »Mir geht es gut«, schreibt das Mädchen in dem Brief, »ich habe dich sehr lieb und weiß, dass Du an nichts schuld bist. Ich glaube, dass alles gut werden wird und wir zusammen sein werden.« Sie glaube an ihn, schreibt die Tochter weiter . »Du bist stark, wir sind stark, wir können es schaffen.«