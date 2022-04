Panzer der prorussischen Truppen in der Nähe der südlichen Hafenstadt Mariupol (Foto vom 17. April)

In der Ukraine haben die russischen Truppen nach Angaben aus Kiew mit dem erwarteten Großangriff im Osten begonnen. Der Generalstab der ukrainischen Armee berichtete am Montagabend von »Anzeichen des Beginns der Offensive«, insbesondere in den Gebieten um die Großstädte Charkiw und Donezk.

Mit einer Offensive im Osten wurde nach inzwischen mehr als sieben Wochen Krieg bereits seit Tagen gerechnet. Dafür hatten sich die russischen Truppen nach Moskaus Darstellung aus dem Großraum Kiew zurückgezogen. Von russischer Seite gab es für den Beginn der Offensive zunächst keine Bestätigung.

Der ukrainische Gouverneur des Gebiets Luhansk, Serhij Hajdaj, berichtete aber, dass die Kontrolle über die Kleinstadt Kreminna bereits verloren gegangen sei. Es gebe Straßenkämpfe, eine Evakuierung sei nicht mehr möglich. »Jede Stunde verschlechtert sich die Situation.« In Kreminna sollen von 18.000 Einwohnern vor dem Krieg noch etwa 4000 ausharren. Der Leiter des ukrainischen Präsidialamts schrieb auf Telegram : »Die zweite Phase des Krieges hat begonnen.«

Mehrere Tote im westukrainischen Lwiw Neue Angriffe wurden am Sonntag aber auch im Westen der Ukraine gemeldet: In Lwiw gab es nach Angaben der Behörden erstmals Todesopfer durch russische Raketen – mindestens sechs. Bei dem Raketenangriff auf die 720.000-Einwohner-Stadt gab es außerdem zahlreiche Verletzte, darunter nach Angaben des Bürgermeisters auch ein Kind. Berichtet wurde von vier oder fünf Einschlägen. Moskau bestätigte am Abend die Angriffe. Dabei sei auch ein Logistikzentrum mit Waffen aus dem Westen zerstört worden.

Auch in Mariupol – einer Stadt mit einst mehr als 400.000 Einwohnern – gingen die Kämpfe weiter. Der ukrainische Generalstab berichtete von Raketen- und Bombenangriffen. Dabei kämen auch Überschallbomber zum Einsatz. Der Aufforderung zur Kapitulation folgten die Ukrainer nicht. Regierungschef Denys Schmyhal kündigte im US-Sender ABC einen Kampf »bis zum Ende« an. Außenminister Dmytro Kuleba warf Russland vor, Mariupol dem Erdboden gleichmachen zu wollen. Dort sollen sich in einem Stahlwerk mehrere Tausend ukrainische Kämpfer verschanzt haben – und sich zudem zahlreiche Zivilisten aufhalten.