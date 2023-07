Dass sich Lukaschenko und Putin in Sankt Petersburg treffen, sorgt auch angesichts des Wagner-Aufstandes im vergangenen Monat für Aufsehen. Lukaschenko hatte vermittelt, um einen Putsch in Russland zu verhindern. Die Wagner-Söldner um Chef Jewgenij Prigoschin hatten am 24. Juni mutmaßlich versucht, die russische Militärführung mit einem selbsterklärten »Marsch auf Moskau« zu stürzen.

Wagner-Kämpfer in Belarus

Der Kreml bot den Kämpfern und Jewgenij Prigoschin danach an, nach Belarus zu gehen und dafür von Strafen verschont zu bleiben. Inzwischen sollen die Wagner-Söldner nach Angaben des belarussischen Verteidigungsministeriums belarussische Spezialeinheiten trainieren – auf einem Stützpunkt nur wenige Kilometer von der polnischen Grenze entfernt.