Bewohner der südrussischen Stadt berichten derweil von langen Schlangen an Tankstellen. In Lebensmittelläden in Rostow am Don, Moskau und Woronesch herrscht Berichten zufolge ebenfalls Hochbetrieb – die Konsequenz sind teilweise leere Regale. Der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge gebe es aber keinen Grund zur Sorge, es seien ausreichend Vorräte vorhanden.