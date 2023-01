Seither fordert Moskau den Westen auf, die »neuen territorialen Realitäten« anzuerkennen. Nur dann sei man zu Gesprächen im Ukrainekrieg bereit.

Die russische Botschaft in Schweden hat sich der offiziellen Linie des Kreml nun offenbar unabsichtlich verweigert. Auf ihrem offiziellen Twitteraccount veröffentlichte die Botschaft ein Bild der Benzinpreise in Europa. Wohl um zu zeigen, wie günstig das Benzin in Russland im Vergleich zum restlichen Kontinent ist. Auch dabei: die Ukraine. Jedoch in ihren ursprünglichen Grenzen.