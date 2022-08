Die 31-jährige Starspielerin war im Februar am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden, nachdem Sicherheitskräfte in ihrem Gepäck Kartuschen mit Cannabisöl gefunden hatten. Griner hatte sich zu Beginn des Gerichtsverfahrens schuldig bekannt. Laut Griners Anwalt wurde der Sportlerin das Öl vom Arzt als Schmerzmittel verordnet. Selbst in den USA habe sie nur »gelegentlich« davon Gebrauch gemacht. In Russland ist Cannabis auch für medizinische Zwecke verboten.

Griner wurde in Handschellen aus dem Gericht geführt. »Ich liebe meine Familie«, sagte sie.

Washington bemüht sich um Gefangenenaustausch

Die US-Regierung versucht, die Basketballerin und den ebenfalls in Russland inhaftierten früheren US-Soldaten Paul Whelan über einen Gefangenenaustausch freizubekommen (lesen Sie hier mehr ). Das Urteil gegen Griner verschärft laut US-Außenminister Antony Blinken »die Ungerechtigkeit ihrer unrechtmäßigen Inhaftierung«. »Nichts an der heutigen Entscheidung ändert unsere Feststellung, dass Brittney Griner zu Unrecht inhaftiert ist, und wir werden weiter daran arbeiten, Brittney und den ebenfalls zu Unrecht inhaftierten US-Bürger Paul Whelan nach Hause zu bringen«, sagte Blinken. Es wird erwartet, dass Blinken mit seinem russischen Amtskollegen Sergje Lawrow das Gespräch suchen wird.