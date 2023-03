Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ist zu einem informellen Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau eingetroffen, dem ersten von mehreren während seines dreitägigen Besuchs in Russland. Der Kremlchef begrüßte Xi und gratulierte ihm zur Bestätigung durch Chinas Volkskongress für eine dritte Amtszeit. Er lobte Xi zudem wegen dessen angeblich ausbalancierten Ansatzes zur internationalen Lage. Russland wolle im Rahmen des Besuchs über Chinas Vorschläge zur Lage in der Ukraine diskutieren, fügte Putin hinzu.