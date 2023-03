In der Nähe des Seegebiets, in dem die Dreierübung nun stattfinden soll, war es in jüngerer Vergangenheit immer wieder zu Sicherheitsvorfällen gekommen. So wurden etwa im Persischen Golf Minen an Öltankern platziert. Iran hatte zudem mehrfach ausländische Tanker festgesetzt.

Der Golf von Oman ist mit dem Persischen Golf über die Straße von Hormus verbunden, einer der wichtigsten Meerengen für den Transport von Rohstoffen wie Erdöl und Erdgas. Die Region war bereits in der Vergangenheit Schauplatz gemeinsamer Manöver der Staaten.