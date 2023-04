In den Fokus rückte Ex-Frau Maniowitsch durch eine Recherche der von Kremlkritiker Alexej Nawalny gegründeten Antikorruptionsstiftung (FBK). In einem YouTube-Video präsentieren sie die Ergebnisse von 8000 Mails aus Maniowitschs Postfach, gesendet in einem Zeitraum von mehr als zwölf Jahren, unter den Dokumenten sind viele Rechnungen:

850.000 Euro an Mieten für Villen in St. Tropez

250.000 Euro an Mieten für Jachten

200.000 Euro für den Kauf und die Wartung eines Rolls-Royce

Insgesamt 104.000 Euro für Schmuck bei einem Pariser Juwelier

153.000 Euro für eine Laufstegkollektion von Dolce & Gabbana

70.000 Euro für einen Auftritt von Thomas Anders bei ihrer Hochzeit

178.000 Euro für die Geburtstagsparty von Iwanow in Istanbul

Veröffentlicht wurde die Recherche im Dezember. Internationale Aufmerksamkeit bekommt sie nun durch einen Twitter-Thread einer der Autorinnen, Maria Pevchikh. Darin fordert Pevchikh etwa, die Sanktionen auf Maniowitsch auszuweiten. Für Sonntag rief sie zu einem Protest vor einer Wohnung von Maniowitsch in Paris auf.