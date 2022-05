Die »Nowaja Gaseta« ist die älteste und bekannteste unabhängige Zeitung Russlands. Seit ihrer Gründung 1993 bis zum März dieses Jahres berichtete sie unerschrocken über Korruption, Menschenrechtsverletzungen und soziale Missstände. Mehrere Reporterinnen und Reporter der »Nowaja Gaseta« wurden ermordet, unter ihnen Anna Politkowskaja. Der langjährige Chefredakteur der Zeitung, Dmitrij Muratow, wurde 2021 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Am 28. März 2022 stellte die Zeitung ihre Arbeit in Russland unter dem Druck der Zensur ein. Einige Mitarbeiter geben inzwischen in Lettland eine Exilzeitung namens »Nowaja Gaseta. Europe« heraus. Der folgende Artikel beruht auf ihren Recherchen. Die Namen der Autorinnen und Autoren nennen wir aus Sicherheitsgründen nicht.

Russinnen und Russen, die den Einmarsch in die Ukraine kritisieren, haben seit dem 24. Februar, dem ersten Tag des Krieges, zusammengenommen mehr als 3500 Tage in Haft verbracht und 55 Millionen Rubel (umgerechnet 745.000 Millionen Euro) Geldstrafen an den Staat bezahlt. Sogar das Statement »Nein zum Krieg« oder Zitate aus Putins Reden sind mittlerweile strafbar.

Die systematische Einschränkung der Freiheit russischer Bürger begann aber nicht erst mit dem Angriff auf die Ukraine. Seit dem Machtantritt von Wladimir Putin vor mehr als 20 Jahren unterdrückt die Regierung Proteste der Opposition. Ein Datum sticht dabei besonders heraus: Die Bolotnaja-Proteste. Am 6. Mai 2012 hatten auf dem Bolotnaja-Platz im Zentrum von Moskau unzählige Menschen gegen Wahlfälschung und die Rückkehr von Wladimir Putin ins Präsidentenamt demonstriert. Es waren die größten Demonstrationen in der Geschichte des modernen Russland . Danach hat die Regierung den Spielraum für öffentliche Meinungsäußerungen immer weiter eingeschränkt. Zum Jahrestag der Kundgebung haben wir uns angesehen, wie die Regierung Andersdenkende seitdem immer unerbittlicher verfolgt.

Der Angriff auf die Ukraine löste in ganz Russland Proteste aus: Am 24. Februar allein wurden fast 2000 Demonstrierende festgenommen. Seit im April »eine Diskreditierung der Streitkräfte der Russischen Föderation« gemäß dem Gesetzbuch für Ordnungswidrigkeiten unter Strafe gestellt wurde, muss die Staatsanwaltschaft nicht einmal mehr nachweisen, dass ein öffentlicher Protest nicht genehmigt war oder eine »Gesundheitsgefährdung für russische Bürger« darstellte. Geldstrafen können auch für ein auf dem Balkon flatterndes Bändchen, ein Gespräch mit Arbeitskollegen oder ein weißes Blatt Papier verhängt werden.

Von den 60.000 Strafverfahren, die seit 2012 gegen Protestierende eingeleitet wurden, stammen 16.000 allein aus den vergangenen zwei Monaten. Allein wegen der Äußerung »Nein zum Krieg« verbrachten russische Bürger zusammengenommen zweieinhalb Jahre in Haft. Außerdem erstellen Beamte oft mehrere Strafprotokolle gegen ein und denselben Protestierenden – beispielsweise wegen »Diskreditierung der Armee«, der Teilnahme an einer nicht genehmigten Protestaktion und des Widerstands gegen Polizeibeamte. Dieses Vorgehen verstößt auch gegen russische Gesetze, wie bereits einige Anwälte bemerkten – die Verfassung verbietet es, dass Menschen wegen einer Tat mehrfach bestraft werden.

»Der Krieg hat unendlich viel Leid gebracht – das wird man niemals vergessen. Sollte ein Mensch je wieder Pläne der Aggression schmieden, wird man ihm das nie verzeihen.« Diesen Satz äußerte Wladimir Putin vergangenes Jahr bei der Parade zum Tag des Sieges am 9. Mai. Für ein Plakat mit dem Zitat wurde gegen einen Demonstranten in Sankt Petersburg eine Strafe von 30.000 Rubel verhängt.

Ein Mitarbeiter an einer Sportschule verlangte, dass die in der Schule angebrachten Aufkleber mit dem Buchstaben Z , dem Erkennungszeichen des Kreml für die sogenannte militärische Sonderoperation in der Ukraine, entfernt werden, eine Wächterin zeichnete dieses Gespräch auf.

Ein anderer Demonstrant hielt ein weißes Blatt mit einem roten Kreuz in die Luft. In dem Kreuz erkannte das Gericht ein »Zeichen der Opposition und Kritik«.

Seit dem 24. Februar ist die Geldstrafe für eine kriegskritische Position fast um das Dreifache gestiegen – hauptsächlich wegen des Verbots der »Diskreditierung der Armee« . Seit Anfang März wird diese Haltung allerdings nicht mehr allein mit einer Geldstrafe geahndet, sondern auch mit drei Jahren Lagerhaft bestraft. Wenn es der Staatsanwaltschaft gelingt, »gesellschaftsgefährdende Handlungen« nachzuweisen, drohen sogar bis zu 15 Jahren Lagerhaft. Zwei Wochen nach Inkrafttreten des Verbots, Falschinformation über die Armee zu verbreiten, wurden drei Verfahren wegen Mitteilungen in sozialen Netzwerken eingeleitet. Bei den Repressionen gegen Andersdenkende haben die russischen Gerichte in zwei Monaten Krieg fast ihren Rekord vom gesamten letzten Jahr gebrochen.

Eine Frau protestiert 2012 in Moskau gegen den damaligen Premierminister Wladimir Putin. Mittlerweile wird auch Einzelprotest in Russland stark reglementiert.

Die Gesetzesänderungen betrafen nicht nur Einzelproteste und Kundgebungen, sondern auch Flashmobs, Massenversammlungen und andere Veranstaltungen, die zuvor nicht unter das Gesetz zum öffentlichen Protest gefallen waren. Das Ordnungswidrigkeitsgesetzbuch wurde um einen Paragrafen erweitert, der für einen »Aufenthalt an öffentlichen Plätzen in der Masse« einen Arrest von bis zu 30 Tagen vorsieht.

Unmittelbar nach den Ereignissen am Bolotnaja-Platz legte Alexander Sidjakin von der Regierungspartei Einiges Russland einen Gesetzentwurf vor, der das Demonstrationsrecht stark einschränkte. Nur einen Monat später wurde er von Wladimir Putin unterzeichnet. Der Abgeordnete hatte vorgeschlagen, die Geldstrafen für eine Teilnahme an Kundgebungen von 2000 auf 20.000 Rubel zu erhöhen, außerdem gemeinnützige Arbeit als Strafe fürs Demonstrieren einzuführen – die wurde bis dahin nur bei Straftaten verhängt. Als Begründung führte er an, die Protestierenden hätten den Asphalt auf dem Bolotnaja-Platz beschädigt, Grünanlagen in einem anderen Teil des Zentrums von Moskau kaputt getrampelt und Pfosten von Straßenlaternen und Mülltonnen beschädigt.

Vor den Demonstrationen auf dem Bolotnaja-Platz betrug die Strafe für einen Protest nicht mehr als 2000 Rubel. Eine Freiheitsstrafe drohte Protestierenden nur bei Kundgebungen in der Nähe von Atomanlagen. Zehn Jahre später kann auch ein Einzelprotest oder eine Nachricht in den sozialen Netzwerken mit Lagerhaft bestraft werden.

Der Kampf gegen die Coronapandemie in allen Regionen des Landes lieferte neue Vorwände für die Unterdrückung von Protesten. Am 5. März 2020 unterzeichnete der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin einen Erlass zur Einführung »erhöhter Alarmbereitschaft«. Bald folgten die Bürgermeister und Gouverneure anderer Regionen seinem Beispiel. Am 1. April trat ein Artikel »Nichteinhaltung der Verhaltensregeln während der erhöhten Alarmbereitschaft« in Kraft, der jegliche öffentliche Aktionen Jahre im Voraus verbot.

Heute ist dieser Artikel besonders »beliebt« in Sankt Petersburg. Der Leiter der Menschenrechtsorganisation Perwyj Otdel, Iwan Pawlow, berichtet, dass Polizeibeamte dort »mittlerweile gelernt haben, diese Strafprotokolle im Akkord zu erstellen, weil es einfacher ist, Beweismittel für einen ›Aufenthalt der Bürger in der Masse‹ zu finden, als im Einzelfall nachzuweisen, dass auf dem jeweiligen Plakat eine Diskreditierung der russischen Streitkräfte vorliegt.«

Abführung mit Hund: Der Teilnehmer einer »nicht genehmigten Kundgebung« in Sankt Petersburg wird am 2. März von Sicherheitsbeamten festgenommen

Wenige Wochen später veröffentlichte der Telegram-Kanal »Ombudsmann der Polizei« eine Sprachnachricht einer Polizeibeamtin aus Nowosibirsk, die von ihren Mitarbeitern forderte, eine Mindestzahl von Strafprotokollen wegen Verstößen gegen die Quarantänemaßnahmen abzuliefern: »Wir arbeiten so lange, bis wir aus jeder Region mindestens zehn Protokolle haben. Wenn das gewünschte Ergebnis um 17.00 Uhr nicht vorliegt, machen wir Überstunden.«

Zwei Jahre später haben zwar fast alle Regionen das Verbot der Besuche von Massenveranstaltungen wieder aufgehoben. Dennoch werden Protestierende nach wie vor wegen Verstößen gegen die »erhöhte Alarmbereitschaft« festgenommen. »Die Einschränkungen, die noch im März 2020 eingeführt wurden, werden immer noch dafür benutzt, friedliche Versammlungen zu unterbinden, um die pandemische Lage kümmert sich längst niemand«, kommentiert Iwan Pawlow von der Menschenrechtsorganisation Perwyj Otdel.

»De facto herrscht in Russland heute Kriegszensur«

So gilt in Sankt Petersburg nach wie vor eine Verordnung, die öffentliche Veranstaltungen verbietet – es sei denn, sie wurden nach einer Einzelfallprüfung vom Rospotrebnadsor, dem föderalen Dienst für die Aufsicht im Bereich Verbraucherschutz und Schutz des menschlichen Wohlergehens, genehmigt. In Moskau gilt eine ähnliche Verordnung des Bürgermeisters, was einer Kundgebung zur Unterstützung des Krieges in der Ukraine am 18. März allerdings nicht im Wege stand.

Nach den Solidaritätskundgebungen für den Kremlkritiker Alexej Nawalny leiteten die Gerichte eine beispiellose Menge an Strafverfahren gegen die Opposition ein: 2021 wurden 40.000 Urteile gesprochen. Doch auch dieser Rekord dürfte nun, nach zwei Monaten Krieg, schon beinahe gebrochen worden sein.

»De facto herrscht in Russland heute Kriegszensur«, sagt der Menschenrechtsaktivist Pawlow. »Dafür gibt es keinen Vergleich in der russischen Geschichte – die Situation ist einfach beispiellos. Es erinnert an die düstersten Jahre der Sowjetgeschichte, als Menschen ihre Grundrechte entzogen wurden, einschließlich des Rechts auf freie Meinungsäußerung.«

Aus dem Russischen von Maria Rajer