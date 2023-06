1 / 9

Ein russischer Militärwagen am Sonntagmorgen vor dem Hauptquartier des russischen Militärkommandos Süd in der Millionenstadt Rostow am Don. Am Vorabend war es zu einer überraschenden Kehrtwende im Machtkampf zwischen Jewgenij Prigoschin und der russischen Militärführung gekommen. Auf Befehl des Söldnerchefs gaben die Angehörigen seiner Privatarmee Wagner bis zum späten Samstagabend ihre Stellungen in Südrussland auf und kehrten in ihre Feldlager zurück.