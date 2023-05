SPIEGEL: Kann man dies als Teil einer größeren Transformation der Werte im Land nach der Maidan-Revolution bewerten?

Holowacha: Es ist meiner Meinung nach noch zu früh, um sicher zu sagen, dass es eine vollständige Veränderung des Wertesystems gibt. Wir befinden uns immer noch im Prozess der Transformation, bei dem sich sicherlich schon viel geändert hat. Wertesysteme sind jedoch komplex und hängen mit Erinnerungskultur, Nachahmung und sogar den Ansichten der Eltern zusammen. In der Ukraine wird viel Wert auf Demokratie gelegt, und das hat sich bereits in den Neunzigerjahren entwickelt. Als der erste Präsident der unabhängigen Ukraine abgewählt wurde, wurde klar, dass man dem Staat nicht hilflos ausgeliefert ist. Das ist bei Russland eben nicht der Fall, dort findet man einen Hilflosigkeitskomplex: Man ist vor dem Staat machtlos. In der Ukraine fühlen sich die Menschen nicht so hilflos, und daher wächst das Vertrauen in die Gesellschaft, in sich selbst. Es ist faszinierend zu sehen, dass über 90 Prozent der Ukrainer an einen Sieg gegen Russland glauben – ein Land, das viermal so groß ist wie die Ukraine.