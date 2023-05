An eine rasche Umsetzung dieser abseitigen Idee glaubt Medwedew aber selbst nicht. Gegenüber der russischen Nachrichtenagentur RIA gab Medwedew an, der Ukrainekrieg könnte sich in einem Auf und Ab noch lange hinziehen. So könne es »drei Jahre Waffenstillstand geben, dann wieder zwei Jahre Konflikt und dann wird sich alles wieder wiederholen.«

Drohung mit atomarem Erstschlag

Gegen den Westen sprach der Ex-Präsident zugleich neue Drohungen aus – für den Fall, dass der Westen der Ukraine Atomwaffen zur Verfügung stellen sollte. »Es gibt unumstößliche Gesetze des Krieges. Wenn es um Atomwaffen geht, muss es einen Präventivschlag geben«, sagt er mehreren russischen Nachrichtenagenturen zufolge.