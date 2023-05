Kamikaze-Drohnen über dem Kiewer Himmel: Zum dritten Mal innerhalb von vier Tagen hat Russland die ukrainische Hauptstadt aus der Luft angegriffen. Laut ukrainischen Behörden konnten die meisten Flugkörper abgeschossen werden.

Ob die intensiven Luftangriffe ohnehin geplant waren oder auch als Revanche für die Drohnenattacke auf den Kreml am Mittwoch inszeniert werden, bleibt offen. Die Einwohner Kiews rechnen jedenfalls mit weiteren Vergeltungsschlägen.

Yurii, Einwohner Kiews:

»Nun, wenn sie nicht für das Geschehene verantwortlich sind, könnten sie uns wieder mit Raketen beschießen. Wir müssen in Sicherheit bleiben und auf uns und unsere Angehörigen aufpassen.«

Yana, Einwohnerin Kiews:

»Ich glaube nicht, dass es die Ukraine war. Die Russen neigen dazu, ihr eigenes Territorium anzugreifen und uns dann die Schuld zu geben, damit der Westen reagiert und wir als Aggressor dastehen.«

Unklar bleibt, wer die Drohne Richtung Kreml geschickt hat. Das gilt auch für die Folgen des Angriffs.

Alexander Vindman, Johns-Hopkins-Universität:

»Die Russen könnten versuchen, dieses Narrativ eines Attentats auf Putin als Vorwand zu nutzen, um gegen Selenskyj selbst vorzugehen. Aber das haben sie ohnehin schon seit Beginn des Krieges versucht. Es gibt zahlreiche Berichte, die darauf hindeuten, dass die russischen Killerkommandos versucht haben, sowohl Selenskyj auch seine Familie zur Strecke zu bringen. Also zielen die Russen vermutlich auf den Effekt ab, die eigenen Reihen zu schließen.«

Viel wird spekuliert: Stecken russische Partisanen hinter dem Angriff? Oder könnte es sich um eine so genannte Falsche-Flagge-Aktion handeln, inszeniert von der russischen Führung selbst.? Oder steckt tatsächlich die ukrainische Regieurng dahinter?

Samuel Bendett, Center for a New American Security:

»Technisch ist das möglich. Die Ukraine hat verschiedene Drohnenmodelle, auf die das Profil passt. Zum Beispiel ihre neu entwickelte UJ-22-Drohne könnte diese Distanz fliegen. Oder die kommerzielle Drohne, die sie aus China gekauft haben, die Mugin-5-Transportdrohne. Die kann man im Prinzip online kaufen und zu einer militärischen Drohne umbauen. Die kann mehrere hundert Kilometer fliegen und ist auch bei früheren Angriffen eingesetzt worden.«

Die offizielle Haltung der ukrainischen Führung ist allerdings klar: Präsident Wolodymyr Selenskyj dementierte am Rande eines Staatsbesuches beim Nordischen Gipfel in Finnland jegliche Beteiligung an dem Vorfall.

Wolodymyr Selenskyj, Ukrainischer Präsident:

»Wissen Sie, ich kann diese Botschaft wiederholen und ich denke, sie wird zumindest für alle verständlich sein. Wir greifen nicht Putin oder Moskau an. Wir kämpfen auf unserem Territorium. Wir verteidigen unsere Dörfer und Städte. Wir haben nicht genug Waffen dafür, deshalb setzen wir sie auch nicht ein. Für uns ist das das Defizit, wir können es nicht ausgeben und wir haben Putin nicht angegriffen. Das überlassen wir dem Tribunal.«

Derweil gerieten bei einem Drohnenangriff Teile einer weiteren Ölraffinerie im Süden Russlands in Brand. In den vergangenen Tagen hat es mehrere solcher gezielter Schläge gegen kriegswichtige russische Infrastruktur gegeben - nach Angaben des ukrainischen Militärs sind sie Teil der Vorbereitungen für eine seit langem angekündigte Gegenoffensive.