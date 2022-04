An Tag 62 des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat Russland indirekt mit einem militärischen Eingreifen in einem weiteren Land gedroht: in der abtrünnigen Region Transnistrien, die Teil der Republik Moldau ist. Gleichzeitig mobilisiert der Westen weitere Kräfte zur Unterstützung der Ukraine: Bei einem Treffen von Verteidigungsministern auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein hat Deutschland angekündigt, Panzer vom Typ Gepard an Kiew zu liefern. Der Schritt wurde von den USA ausdrücklich gelobt.

Der Überblick: Militärische Lage Russland hat seine Angriffe im Osten der Ukraine fortgesetzt, insbesondere entlang der Front in der Donbass-Region Donezk. Nichtsdestotrotz hat sich Moskau – zumindest verbal – auf eine ganz andere Region konzentriert. Der Kreml hat indirekt mit einem militärischen Eingreifen im abtrünnigen moldauischen Gebiet Transnistrien gedroht. Russland wolle nach Angaben des eigenen Außenministeriums ein Szenario vermeiden, in dem es »gezwungen« sei, in Transnistrien zu intervenieren, berichtet die russische Nachrichtenagentur RIA. Die Rhetorik erinnert an die Tage vor Beginn der Eskalation in der Ukraine – daher befürchtet der Westen, Russland könne erneut mit Verweis auf angebliche Bedrohungen einen militärischen Einsatz starten.

In Transnistrien waren am Vormittag nach Angaben von Lokalbehörden zwei Sendemasten durch Explosionen beschädigt worden. Über die Antennen wurde russisches Radio gesendet. Zudem war am Montag das Ministerium für Staatssicherheit in der regionalen Hauptstadt Tiraspol angeblich von Explosionen erschüttert worden. Deshalb hatte die von prorussischen Separatisten kontrollierte Region die Terrorwarnstufe auf »Rot« angehoben. Als Antwort darauf hatte Moldaus Präsidentin Maia Sandu ein Treffen des obersten Sicherheitsrats des Landes einberufen.

Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine herrscht unter Beobachtern die Vermutung, Moskau verfolge das Ziel, einen Korridor zwischen der Krim und Transnistrien zu bilden, der weite Teile der Südukraine unter russische Kontrolle bringen und die Ukraine womöglich komplett vom Schwarzen Meer abschneiden würde.

Humanitäre Lage Aufgrund der andauernden Kämpfe konnten an diesem Tag keine Fluchtkorridore errichtet werden, sagte die ukrainische Vize-Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk. Kiew teilte zudem mit, infolge des russischen Angriffskriegs seien bereits über 16.000 Menschen in der Ukraine als vermisst gemeldet worden – unter ihnen etwa 2000 Soldaten.

Die dramatische humanitäre Lage im Land wird laut Uno noch viele Menschen in die Flucht treiben. Nach Einschätzung der Vereinten Nationen wird die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine bis Jahresende auf bis zu 8,3 Millionen steigen. Zu Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar hatten die Vereinten Nationen noch mit insgesamt vier Millionen Geflüchteten gerechnet. Inzwischen sind nach Angaben des Uno-Flüchtlingskommissariats UNHCR vom Dienstag aber bereits mehr als 5,2 Millionen Menschen vor dem Krieg ins Ausland geflohen.

Das sagt Kiew Das staatliche ukrainische Atomenergieunternehmen Energoatom hat vor einer nuklearen Katastrophe gewarnt. Russische Marschflugkörper hätten in niedriger Höhe Europas größtes Atomkraftwerk bei Saporischschja in der Südukraine überflogen, teilte das Unternehmen mit. Bei einem russischen Luftangriff sind nach Angaben der örtlichen Behörden ein Geschäftsgebäude in der Stadt Saporischschja getroffen und mindestens eine Person getötet worden. »Raketen könnten eine oder mehrere Nuklearanlagen treffen, wodurch eine Strahlungskatastrophe auf der ganzen Welt droht«, sagte der Chef von Energoatom in einer Erklärung.

Das sagt der Kreml Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat bei einem Treffen mit Uno-Generalsekretär António Guterres mit Nachdruck vor Waffenlieferungen an die Ukraine gewarnt. »Wenn das so weitergeht, werden die Verhandlungen wohl kaum ein Ergebnis bringen«, sagte Lawrow nach den Gesprächen mit dem Uno-Chef in Moskau. Zwar betonte Lawrow, dass Russland weiter bereit zu Verhandlungen für ein Ende der Kampfhandlungen in der Ukraine sei. Aber er sehe kein echtes Interesse in Kiew. Zur Frage eines möglichen Einsatzes von Vermittlern in dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland sagte Lawrow: »Dafür ist es zu früh.«

So reagiert der Westen Die westlichen Verteidigungsminister haben sich am US-Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein getroffen. Pentagon-Chef Lloyd Austin versprach zum Auftakt des Treffens, »Himmel und Erde« in Bewegung zu setzen, um die Ukraine im Kampf gegen Russland zu unterstützen. Die USA lobten zudem Deutschlands Bereitschaft, Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard an die Ukraine zu liefern – eine Entscheidung, bei der Berlin lange gezögert hatte. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) kündigte zudem an, dass ukrainische Soldaten künftig in Deutschland ausgebildet werden sollen.