Aber interessanterweise teilen die meisten jungen Russen diese Sicht gar nicht. Der bekannte russische Wirtschaftswissenschaftler Konstantin Sonin war der Erste, der auf die Online-Diskussion über die Nachricht vom Coming-out der Tennisspielerin Kassatkina hinwies: Darin fanden sich überwiegend Worte der Unterstützung und weniger homophobe Witze oder Anfeindungen als erwartet. Offenbar glaubt die Putin-Elite, dass die Wählerschaft die Verfolgung von Schwulen wirklich gut findet. Aber offenbar ist die Wählerschaft überhaupt nicht so, wie sie denkt. Die Hasspropaganda, die die russischen Staatsmedien betreiben, spricht einen großen Teil der Bevölkerung wohl kaum an.

Die neue Anti-LGBT-Kampagne in Russland zeigt natürlich, dass das Hauptziel des russischen Regimes darin besteht, um jeden Preis an der Macht zu bleiben. Es versucht, jeden loszuwerden, der möglicherweise illoyal ist. Hunderttausende von Menschen, die mit dem Krieg nicht einverstanden sind, haben das Land in diesem Frühjahr verlassen. Aber der Kreml will noch mehr Konformität.

Deshalb entfesselt er eine neue Welle des Terrors gegen Schwule und Lesben. Das kann nur eines bedeuten: Putin ist sich nicht sicher, ob er in der Gesellschaft wirklich so einen starken Rückhalt hat. Er erfindet deshalb immer wieder neue Feinde und macht großes öffentliches Aufheben um ihre Bekämpfung. Das kann natürlich nicht ewig so weitergehen – früher oder später werden ihm die Feinde ausgehen.