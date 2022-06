Fjodorow gilt als Putin-Hardliner

Der Vorschlag des Abgeordneten gilt als wenig aussichtsreich, ist aber bezeichnend für den Geschichtsrevisionismus in gewissen Kreisen der russischen Politik. Fjodorow selbst gehört der Mehrheitspartei »Einiges Russland« an, die den Kurs von Präsident Wladimir Putin unterstützt. Er gilt als rechtsextremer Hardliner und ist Vorsitzender der »Nationalen Befreiungsbewegung« (NOD), die das Ziel hat, den Einfluss Russland so auszudehnen, dass die Föderation wieder so mächtig ist wie einst die Sowjetunion. Auch im Fall der Ukraine bestreitet die russische Propaganda deren Existenz als unabhängiger Staat.