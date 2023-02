Ebenfalls mit Verweis auf wenige, anonyme Quellen hatte Hersh etwa 2013 in der »London Review of Books« geschrieben: Ein Angriff mit dem Giftgas Sarin in der syrischen Hauptstadt Damaskus im Sommer 2013 sei in Wirklichkeit ein Täuschungsmanöver mit dem Zweck gewesen, den USA einen Grund zum Eingreifen in den Konflikt zu verschaffen. Hershs Darstellung enthielt jedoch etliche Lücken – und wurde später unter anderem vom britischen »Guardian « als falsch entlarvt.

In einem Text, der 2017 in der »Welt am Sonntag« erschien, behauptete Hersh mit ähnlich schwacher Quellenlage: Ein syrischer Chemiewaffenangriff mit Sarin auf Rebellen im Ort Chan Scheichun – der später von der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen in einem offiziellen Bericht bestätigt wurde – sei in Wahrheit gar keiner gewesen. Auch dafür war Hersh stark kritisiert worden, unter anderem von der Investigativplattform Bellingcat .