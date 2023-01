Nach neun Monaten im Gefängnis Ehemaliger US-Soldat aus russischer Haft entlassen

Die Freilassung erfolgte einen Monat nach einem Gefangenenaustausch zwischen den USA und Russland. Damals wurde die US-Basketballerin Brittney Griner aus russischer Haft entlassen. Die USA ließen im Gegenzug den berüchtigten Waffenhändler Wiktor But nach Russland ausreisen.

Ungeklärt ist weiterhin das Schicksal des in Russland inhaftierten US-Bürgers Paul Whelan. »Wir sind weiterhin sehr besorgt um Paul Whelan und werden uns weiterhin für seine sichere Rückkehr einsetzen«, erklärte Unterhändler Richardson am Donnerstag. Der Ex-Soldat war im Dezember 2018 in Russland festgenommen und 2020 zu einer 16-jährigen Haftstrafe wegen des Vorwurfs der »Spionage« verurteilt worden.