Pekings Botschafter in Frankreich Chinesischer Topdiplomat spricht Ex-Sowjetrepubliken die Souveränität ab

China steht im Ukrainekrieg fest an der Seite Russlands. Nun hat Pekings Botschafter in Paris – ganz in der Lesart russischer Propagandisten – sogar den Status ehemaliger Sowjetrepubliken infrage gestellt.