Sehr »egoistische Interessen«

US-Präsident Joe Biden und Russlands Staatschef Wladimir Putin hatten sich vor einem Jahr – kurz vor Beginn der russischen Invasion in der Ukraine – auf eine Verlängerung von New Start bis Februar 2026 geeinigt. So sich beide Seiten nicht auf neue Richtlinien einigen, endet er dann. Zuletzt waren Gespräche über eine Verlängerung im November gescheitert. Weder Washington noch Moskau konnten sich seither auf Bedingungen für neue Gespräche einigen.