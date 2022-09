Während des Prozesses veröffentlichte Safronows Anwaltsteam Links zu 19 veröffentlichten Artikeln und Regierungserklärungen, die nach Ansicht der Staatsanwaltschaft die »Staatsgeheimnisse« darstellen, die Safronow an den tschechischen Auslandsgeheimdienst weitergegeben haben soll. »Iwan hat niemals geheime Informationen irgendwo hingeschickt – weder für Geld noch umsonst. Alle Zeugen der Staatsanwaltschaft haben vor Gericht ausgesagt, dass er nicht in kriminelle Aktivitäten verwickelt war. Er war ein gewöhnlicher Journalist, der seine Arbeit ehrlich gemacht hat«, erklärten seine Anwälte in einer Mitteilung.