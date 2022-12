Russlands Juden sind in den vergangenen 100 Jahren zu Zehntausenden ausgewandert, zuerst nach Europa und Amerika und in jüngerer Zeit nach Israel. Laut der Volkszählung von 1926 lebten in der damaligen Sowjetunion 2.672.000 Juden, davon 59 Prozent in der Ukraine. Heute leben noch etwa 165.000 Juden in der Russischen Föderation, bei einer Gesamtbevölkerung von 145 Millionen.