Bachmut in der Ostukraine: Immer noch hält die ukrainische Armee die weitgehend zerstörte Industriestadt. Trotz intensiver Bemühungen scheitern die russischen Truppen seit Monaten an der Eroberung – ein Zeichen dafür, dass Russland trotz der Teilmobilmachung im Herbst zu einer wirkungsvollen Offensive nicht fähig ist.

Sabine Fischer, Stiftung Wissenschaft und Politik: »Sicherlich hat man gehofft, Bachmut wirklich endgültig einnehmen zu können. Das ist nicht gelungen. Und das ist schon recht vielsagend, soweit ich das überblicke. Auch in der Diskussion zwischen Militärexperten und -expertinnen, die ich verfolge, gibt es durchaus Zweifel daran, ob Russland diese Offensive in den nächsten Wochen überhaupt noch steigern kann. Oder wenn sie früher kommt, wirklich noch mal eine größere Offensive starten kann. Also es gibt wohl begründete Zweifel daran, dass die russischen Streitkräfte dazu im Moment wirklich in der Lage sind.«

Die zähen Gefechte um Bachmut könnten allerdings ein Hinweis für den weiteren Kriegsverlauf sein.

Sabine Fischer, Stiftung Wissenschaft und Politik: »Die Wahrscheinlichkeit, dass Russland in der Zukunft fähig sein wird, diese Ziele zu erreichen, schätze ich relativ gering ein. Was die Ziele der Ukraine anbelangt: Die Ukraine ist die angegriffene Seite und hatte sowieso nicht vor, diesen Krieg zu führen. Es geht für die Ukraine darum, ihr Territorium zu verteidigen und auch zurückzuerobern. Die Ukraine hat immense Fähigkeiten bewiesen, auch schon in dieser ersten Phase des Krieges, in den ersten sechs bis acht Wochen, direkt nach dem Einmarsch der russischen Truppen im letzten Jahr, als die westliche Unterstützung noch sehr verhalten war.«

Diese Unterstützung des Westens umfasst inzwischen auch Kampf- und Schützenpanzer. Jene Waffensysteme, die die ukrainischen Truppen bei ihrer geplanten Frühjahrsoffensive mobiler und schlagkräftiger machen würden. Einem Ort kommt dabei eine besondere Bedeutung zu.

Sabine Fischer, Stiftung Wissenschaft und Politik: »Was Cherson anbelangt, habe ich immer gesagt: Das Wesentliche ist aus russischer Perspektive die Landbrücke zwischen der Krim und dem Donbass. Und sollten die Ukrainer es schaffen, diese Landbrücke zu durchbrechen, dann wäre das tatsächlich eine massive Niederlage und ein großer Verlust für die russische Seite.«

Eine direkte Bedrohung der Krim würde wohl auch die innenpolitische Lage in Russland beeinflussen. Doch ob die ukrainische Armee mit westlicher Unterstützung so weit vorrücken kann, ist aktuell nicht abzusehen. Die Situation scheint festgefahren. Mit dem derzeitigen Frontverlauf hat auch Kiew aktuell kein Interesse an Verhandlungen.

Sabine Fischer, Stiftung Wissenschaft und Politik: »Russland hat im September, Oktober den Konflikt und den Krieg massiv eskaliert. Es hat vier weitere Gebiete der Ukraine annektiert, es hat die Annexion proklamiert und damit im Grunde genommen einen Schlussstrich gezogen, auch unter die Friedensverhandlungen, die zu Beginn des Krieges geführt wurden. Wo die Ukraine recht weitreichende Vorschläge gemacht hat, also unter der Bedingung, dass die russischen Truppen sich hinter die Konfliktlinie des 23. Februar zurückziehen: einen Waffenstillstand kombiniert mit Verhandlungen über den Status der Krim.«

Dass die Ukraine direkt mit Russland verhandelt, ist also derzeit undenkbar. Da die USA und Europa aufseiten Kiews stehen, scheiden sie als Vermittler aus. Nun hat allerdings China eine eigene Friedensinitiative angekündigt. Was ist davon zu halten?

Sabine Fischer, Stiftung Wissenschaft und Politik: »Ich bin, was die chinesischen Ankündigungen anbelangt, ehrlich gesagt sehr, sehr skeptisch, weil ich nicht sehen kann, wie China ausgehend von der eigenen politischen Nähe zu Russland in irgendeiner Weise etwas vorschlagen kann, was aus ukrainischer Perspektive und damit eben auch aus der Perspektive der Unterstützer der Ukraine akzeptabel ist. Ein wie auch immer gearteter chinesischer Vorschlag, eine chinesische Initiative in dieser sehr angespannten geopolitischen Situation, in der wir ja jetzt auch sind, mit den amerikanisch- chinesischen Beziehungen, die ja sehr angespannt sind, ein solcher Vorschlag, eine solche Initiative, die ins Leere läuft, kann im Grunde genommen die Spannungen im Krieg selbst nur erhöhen. Ich bin sogar relativ besorgt, was das anbelangt. Aber wie China jetzt vor dem Hintergrund seiner eigenen Positionen eine konstruktive Rolle in diesem Krieg spielen können soll, das kann ich im Moment nicht wirklich sehen.«