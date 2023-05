Kishida schließt Nato-Beitritt aus

Japans Premierminister Fumio Kishida hatte am Mittwoch klargestellt, dass sein Land keinen Beitritt in die Nato anstrebe und auch keine Teilmitgliedschaft. Spekulationen hatte es zuletzt über ein mögliches Verbindungsbüro der Nato in Japan gegeben. Kishida sagte dazu, er wisse nichts von einer Entscheidung in der Sache.

Japans guter Draht zur Nato sorgt indes bei China für Verstimmungen. Japan solle »besonders vorsichtig im Bereich der militärischen Sicherheit sein«, teilte eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums mit. Sie sprach von Japans »Geschichte der Aggression« – ein Verweis auf Japans Bündnis mit Nazideutschland im Zweiten Weltkrieg.