Das Berliner Kammergericht macht in seiner Urteilsbegründung zum Tiergartenmord den russischen Präsidenten Wladimir Putin für den Mord mitverantwortlich. »Das war Staatsterrorismus«, sagte der Vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung. Russland weist solche Vorwürfe zurück. Der Fall hatte zu diplomatischen Verwerfungen zwischen Deutschland und Russland geführt. Beide Staaten wiesen jeweils mehrere Diplomaten des anderen Landes aus.

Ministriale Bemühungen

Am Freitag hatte US-Außenminister Antony Blinken mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow telefoniert . Es sei ein »offenes und direktes Gespräch« über ein Angebot zur Freilassung der in Russland inhaftierten US-Basketballerin Brittney Griner gewesen, berichtete Blinken anschließend in Washington. Die US-Regierung hatte bisher keine Details zur Art und Weise des Angebots bekanntgeben und auch nicht bestätigt, dass es sich um einen Gefangenaustausch handeln soll.