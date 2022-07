Seit 2013 existiert ein Gesetz in Russland, das »Propaganda« für »nicht-traditionelle« sexuelle Orientierungen gegenüber Kindern verbietet. Es war das Vorbild für ein ähnliches Gesetz in Ungarn, das seit Juni 2021 »Werbung« für Homosexualität verbietet. Auch in Rumänien wird derzeit ein ähnliches Verbot diskutiert.

Duma-Abgeordnete wollen Anti-Homosexuellen-Gesetz noch verschärfen

In Russland gibt es nun Bestrebungen, das Verbot der Thematisierung von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt noch auszuweiten. Bisher gilt das Verbot nur für Informationen, die auch Kinder mitbekommen könnten. Das ist eigentlich schwammig genug, um es in vielen Lebensbereichen anzuwenden: Demonstrationen und öffentliche Aktionen von LGBTIQ Menschen wurden verboten und Aktivistinnen und Aktivisten verhaftet. Und im November 2021 wurde die Organisation »LGBT-Set« zu »ausländischen Agenten« erklärt.