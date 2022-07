Tod in Untersuchungshaft Russisches Gericht verteidigt Umgang mit gestorbenem Physiker

Er lag mit Krebs im Endstadium in einer Klinik, dann ordnete die russische Justiz Haft für Dmitri Kolker an – in der der Wissenschaftler kurz darauf starb. Seine Hinterbliebenen sind nun mit einer Klage gescheitert.