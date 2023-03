Dem Bericht zufolge bekannte sich Ivanov nicht schuldig. In seiner letzten Rede erklärte er, dass er immer noch glaube, dass die Informationen in seinen Beiträgen wahr seien.

Die Staatsanwaltschaft habe ihn wegen elf Antikriegsposts angeklagt. Darin sei es unter anderem um die Ereignisse vergangenes Jahr in Butscha gegangen. Außerhalb Russlands ist das Massaker an Zivilisten in der Stadt zum Symbol für die russischen Gräueltaten im Krieg gegen die Ukraine geworden. In Russland werden die Ereignisse anders dargestellt, der Kreml widerspricht den Anschuldigungen. Ivanov soll sich zudem auf Telegramm über Mariupol und das Kernkraftwerk Saporischschja geäußert haben.