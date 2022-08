Weniger als 20 Kilometer von hier entfernt liegt die Front. Die Bewohner von Kramatorsk, im Norden des Donbas, stehen vor einer schwierigen Entscheidung: Gehen oder Bleiben? 11 Raketen haben die Stadt in der Nacht auf Freitag getroffen, sieben Menschen starben, 14 wurden verletzt. Eine Rakete schlug in der Straße vor Irynas Haus ein.

Iryna, Anwohnerin

»Wir dachten eigentlich, wenn wir unser Haus gebaut haben, werden wir darin wohnen. Und was jetzt, wie soll man sich zur Ruhe setzen? Vor uns liegt fast kein Leben mehr. Alles ist zerstört. Die Fenster sind weg, das Dach auf der einen Seite ist weg. Wenn es regnet, wird alles nass im Haus. Und was nun? Wir haben nicht die Mittel, um wegzugehen. Wohin sollen wir gehen? Ich bin alt und krank, ich brauche Spritzen.«

2/3 der Bevölkerung hat den ukrainisch kontrollierten Teil der Donezk-Region inzwischen verlassen, die ukrainische Regierung will so viele Menschen wie möglich noch vor dem Winter evakuieren. Bereits jetzt gibt es dort weder Elektrizität noch fließend Wasser oder Gas. – Groß ist die Sorge vor Kälte und Hunger im Winter. Die Evakuierung ist obligatorisch, wer bleiben will, muss dies in einem Formular unterschreiben.

Oleksandr will mit seinen drei Kindern die Heimat nicht verlassen

Oleksandr Boyev, Anwohner

»Wir wollen retten, was nicht von ihnen zerstört wurde. Gott sei Dank gibt es verschiedene Menschen, die uns mit Baumaterialien helfen.«

Sein Haus und die Garage, die bei den russischen Angriffen zerstört wurden, will er nun mit Hilfe von Freiwilligen wieder aufbauen.