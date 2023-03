Vorrücken auf befestigte Industrieanlage

Kremlfreundliche Telegram-Kanäle behaupteten am Freitag, dass russische Streitkräfte in die Metallverarbeitungsanlage des AZOM-Werkes im Nordwesten Bachmuts eingedrungen seien. Eine in Washington ansässige Denkfabrik berichtete am späten Freitag mit Berufung auf entsprechend lokalisierbare Aufnahmen, dass sich die russischen Streitkräfte dem befestigten Komplex bis auf 800 Meter genähert hätten.