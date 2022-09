Ein letzter Kuss vor dem Ungewissen: Der russische Reservist Andrej heiratet am Montag seine Partnerin Yulia – und beide wissen, dass er direkt danach eingezogen wird.

Andrej, Reservist: »Wir hatten das nicht geplant. Aber wegen der Einberufung haben wir beschlossen, unsere Ehe zu registrieren. Ich habe gemischte Gefühle. Ich habe Angst vor dem Unbekannten, ich fühle im Moment sehr viel.«

Es ist nicht die einzige Last-Minute-Hochzeit in der Stadt Bataisk – neben Andrej und Yulia geben sich weitere Paare kurz vor der Einberufung noch schnell das Ja-Wort. Die Wege sind kurz: Das Standesamt befindet sich direkt neben dem Rekrutierungsbüro der Armee. Einige Männer hier sind über Nacht vom Einberufungsbefehl überrascht worden.

Roman Khodakov, Reservist: »Ich habe gestern den Einberufungsbescheid bekommen. Ein Mann kam und gab ihn mir. Mama war nicht glücklich, aber was sollen wir tun? Wir müssen unser Land verteidigen.«

Yevgeniya Naboka, Ehefrau eines Reservisten: »Es ist beängstigend.«

Reporter: »Wovor haben Sie Angst?«

Yevgeniya Naboka: »Wovor jeder Angst hat. Die Hauptsache ist, dass er lebend und gesund zurückkommt.«

Andere melden sich nach eigenen Angaben freiwillig, um für Russland in den Ukrainekrieg zu ziehen – und das, obwohl sie aus dem Wehrpflichtalter raus sind.

Nikolai Moiseyenko, Reservist: »Ich habe dort Familie und Freunde. Wir müssen helfen, sie zu befreien.«

Nicht überall läuft die Einberufung so ruhig wie in Bataisk: In Dutzenden Städten gab es Proteste gegen die Mobilmachung und gegen Russlands Angriff auf die Ukraine. Im ostsibirischen Jakutsk etwa demonstrierten die Menschen mit traditionellen Tänzen und Gesängen. Tausende Russen sind zudem in Nachbarländer geflohen. Von den Grenzen zu Finnland oder Georgien wurden lange Warteschlangen gemeldet.