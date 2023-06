14 / 14

Putin musste in seiner kurzen TV-Ansprache einräumen, dass die Lage in Rostow am Don »schwierig« sei. Das Foto zeigt Wagner-Truppen in der südrussischen Stadt. Prigoschin forderte Gespräche mit Verteidigungsminister Sergej Schoigu und dem Generalstabschef Waleri Gerassimow. Wenn sie nicht zu ihm kämen, würden die Wagner-Söldner bis nach Moskau marschieren, erklärte Prigoschin.