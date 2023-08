Auf der Passagierliste sticht ein Name heraus: Jewgenij Prigoschin. Eine offizielle Bestätigung, dass Prigoschin unter den Opfern ist, gibt es nicht. Acht Leichen wurden nach einem Bericht von Ria bisher geborgen. Identifiziert sind sie offiziellen Angaben zufolge noch nicht.

Der Wagner nahestehende Telegram-Kanal »Grey Zone« schrieb um 21.27 Uhr deutscher Zeit, dass Prigoschin tot sei und durch »Taten von Verrätern an Russland« starb. Um 22.05 Uhr veröffentlichte Ria eine Liste mit zehn Namen, die an Bord des Fluges gewesen sein sollen. Darunter auch Prigoschin. Laut der Luftfahrtbehörde selbst handelt es sich dabei jedoch nur um die Passagierliste. Offen bleibt: Waren alle zehn Personen wirklich an Bord?