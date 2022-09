Der vorherige US-Botschafter in Moskau, John Sullivan, verließ das Land bereits Anfang des Monats. Dieser Schritt war für den Herbst erwartet worden, wurde aber durch den schlechten Gesundheitszustand seiner Frau beschleunigt, die einen Tag nach seiner Rückkehr in die Vereinigten Staaten starb.

Russland-Expertin

Tracy, die Russisch spricht, war zuvor als leitende Beraterin für russische Angelegenheiten im Büro für europäische und eurasische Angelegenheiten des Außenministeriums sowie als stellvertretende Missionschefin in der US-Botschaft in Moskau tätig. Sie hatte auch mehrere Posten in Zentral- und Südasien inne.