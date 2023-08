In Russland könnte bald eine weitere Organisation, die sich seit Jahren für Demokratie und Bürgerrechte einsetzt, verstummen. Laut übereinstimmenden Berichten gehen die Sicherheitsbehörden des Landes gegen die Wahlbeobachtungsgruppe Golos vor. Die Polizei durchsuchte laut der Nachrichtenagentur Ria Nowosti die Wohnungen von 14 Mitgliedern der Bewegung in acht verschiedenen Städten. Auch die Wohnung des Co-Vorsitzenden von Golos, Grigorij Melkonjanz, in Moskau war betroffen.