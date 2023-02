Im Dezember war Piwowarow aus einer Haftanstalt im Süden Russlands verlegt worden. In den folgenden Wochen schrieb er gelegentlich Briefe an seine Angehörigen aus Gefängnissen in anderen russischen Städten, die Zwischenstationen auf dem Weg zu seinem unbekannten Ziel waren.

Seine Partnerin Usmanowa sagte, in seinem letzten Schreiben habe er mitgeteilt, dass er sich in einem Haftzentrum in seiner Heimatstadt St. Petersburg befinde. Er werde bald in eine Strafkolonie in der nahe gelegenen Region Karelien verlegt. »Und danach Stille«, sagte Usmanowa.