Der russische Oppositionspolitiker Andrej Piwowarow muss für vier Jahre in ein Straflager. Ein Gericht in der südrussischen Stadt Krasnodar befand den 40-Jährigen für schuldig, eine »unerwünschte Organisation« geleitet zu haben. Piwowarow und andere Regierungskritiker hingegen kritisieren das Verfahren als politisch motiviert. Auch die Europäische Union hat in der Vergangenheit die Freilassung des Politikers gefordert.