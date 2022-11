Seit 2017 können Organisationen, Medien und Personen in Russland als »ausländische Agenten« bezeichnet werden. Wenn die Betroffenen sich in Russland aufhalten beziehungsweise von dort aus aktiv sind und wenn sie gleichzeitig Geld aus dem Ausland erhalten, müssen sie ihre Finanzierung offenlegen und den Behörden vollständigen Einblick in ihre Aktivitäten gewähren. Die Einstufung soll Misstrauen gegen sie schüren und ihre Arbeit in Russland erschweren.