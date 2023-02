China hatte das Positionspapier zum Jahrestag der russischen Invasion an diesem Freitag veröffentlicht und darin einen Waffenstillstand und Verhandlungen angeregt. Russland hatte das begrüßt, verlangt für Verhandlungen aber ein Ende der westlichen Waffenlieferungen in die Ukraine. Am Donnerstagabend forderte die Uno-Generalversammlung in New York mit einer Mehrheit von 141 Staaten in einer Resolution einen Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine. China enthielt sich dabei.