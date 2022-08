In seiner Videoansprache ging der ukrainische Präsident auf ein Treffen mit Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Jessica Chastain nur am Rande ein. Sie habe sich in der Kleinstadt Irpin mit eigenen Augen ein Bild von den Folgen der russischen Besatzung verschafft. »Ihre Geschichte über den Krieg wird definitiv Gehör finden«, gemeinsam werde eine wichtige humanitäre Aktion vorbereitet, kündigte Selenskyj an, ohne Details zu nennen. In den vergangenen Wochen waren mehrfach bekannte internationalen Schauspieler in Kiew zu Gast.