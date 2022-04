Russland will nach eigenen Angaben Kiew verstärkt unter Raketenbeschuss nehmen. Nachdem bereits in der Nacht ein militärisches Ziel am Stadtrand mit Marschflugkörpern attackiert worden sei, würden weitere Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt folgen, teilte das Moskauer Verteidigungsministerium mit.

In Kiew waren am Freitag so starke Explosionen zu hören wie kaum zuvor seit dem jüngsten Rückzug russischer Truppen aus der ukrainischen Hauptstadt. Das russische Verteidigungsministerium erklärte weiter, bei der Attacke in der Nacht sei eine Fabrik getroffen worden, in der Raketen gebaut und repariert würden. Dazu gehörten auch Antischiffsraketen.

Zuvor hatte das Moskauer Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass das zuletzt schwerbeschädigte Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte, die »Moskau«, gesunken sei. Das Kriegsschiff sei bei schwerem Seegang untergegangen, als es zu einem Hafen geschleppt worden sei. Das Ministerium hatte zuvor erklärt, ein Feuer habe eine Explosion von Munition ausgelöst. Nach Darstellung der Regierung in Kiew wurde die »Moskau« dagegen von ukrainischen Raketen schwer getroffen. Angaben aus dem Kriegsgebiet lassen sich nicht immer unabhängig überprüfen, so ist es auch in diesem Fall.

Kiew spricht von »inszenierten Vorfällen« Die Attacken auf Kiew begründete das russische Verteidigungsministerium mit Vergeltung für ukrainische Angriffe auf russisches Staatsgebiet, von denen die russischen Behörden am Donnerstag mehrere gemeldet hatten. Russland hatte der Ukraine zuvor bereits vorgeworfen, am 29. März mindestens drei Raketen auf ein Munitionsdepot in der Stadt Belgorod abgefeuert zu haben. Auch diese Informationen lassen sich nicht nachprüfen. Anfang April wies die Regierung in Kiew russische Vorwürfe zurück, für einen Großbrand in einem Treibstofflager nahe der Stadt verantwortlich zu sein. Dies wäre der erste bekannte ukrainische Angriff auf Ziele in Russland seit dem Beginn des Krieges gewesen. Kiew beschuldigt Russland, Vorfälle zu inszenieren, um eine »antiukrainische Hysterie« zu schüren.