Er muss demnach zehn Jahre in Haft, weil er im Frühjahr 2020 zu Demonstrationen in der Stadt Wladikawkas in der Kaukasusrepublik Nordossetien aufgerufen hatte. Das Gericht befand Scheldijew demnach für schuldig, zu Extremismus und Gewalt gegen die Ordnungskräfte aufgerufen zu haben.