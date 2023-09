Jagdbomber für die Junta Russland liefert Kampfjets an Myanmar

Gute Beziehungen mit Russland

Washington hat Russlands Unterstützung der Militärregierung in Myanmar als inakzeptabel und destabilisierend kritisiert. Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Spitzendiplomaten haben in den vergangenen Monaten Myanmar besucht, während Junta-Chef Min Aung Hlaing seit 2021 mehrmals in Russland war und dort die Ehrendoktorwürde verliehen bekam. Handelsminister Than kündigte in Wladiwostok zudem an, dass eine Reihe von bilateralen Abkommen unterzeichnet werden sollen – unter anderem zur Entwicklung des Tourismus zwischen den beiden Ländern.

Das Militär hatte 2021 die demokratisch gewählte Regierung gestürzt und deren faktische Chefin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi festgenommen. Junta-Chef General Min Aung Hlaing hatte vor wenigen Wochen die eigentlich für August angesetzten Wahlen ausgesetzt und den Ausnahmezustand um weitere sechs Monate verlängert.