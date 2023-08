Russische Raumstation auf dem Mond geplant

»Luna-25« sollte nach Angaben russischer Raumfahrtbehörden am 21. August eine weiche Landung auf dem Südpol des Mondes durchführen. Die unbemannte Mission war Teil des russischen Mondprogramms, das die Errichtung einer eigenen Raumstation auf dem Himmelskörper bis 2040 vorsieht. Die Sonde startete vor mehr als einer Woche ins All und trat am vergangenen Mittwoch in die Umlaufbahn des Mondes ein. Seitdem suchte der 1800 Kilogramm schwere Flugkörper russischen Angaben zufolge nach einem geeigneten Landeplatz. Am Donnerstag präsentierte Roskosmos ein Foto der Mondoberfläche, das die Sonde aufgenommen habe.